Нагельсманн: «В поражении виновата не только красная карточка. Часть вины лежит на нас»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал матч с гладбахской «Боруссией» (2:3) в 21-м туре чемпионата Германии.

«Упомекано очень коротко дернул Алассана Плеа, плечо Плеа не сдвинулось ни на миллиметр. Это не красная карточка, никто не может сказать мне обратное. Я бы хотел, чтобы после игры судья сказал: «Хорошо, это было сложное решение». Но ничего такого не было. Все могут совершать ошибки, нет проблем. Я также признаю свою ошибку как тренер. Именно поэтому у вас есть экран, где вы можете посмотреть на это после.

Решение заменить Мюллера? Это было дерьмовое решение. Мне жаль Томаса. Но нам нужен был темп, и нам нужен был Шупо-Мотинг на острие. Это отстой, мне не понравилось это решение. Я еще не разговаривал с ним», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Также тренер «Баварии» заявил, что не только красная карточка виновата в поражении команды.

«Виновата не только красная карточка. Я думаю, что мы могли решить игру в первые 7 минут. Часть вины лежит на нас. Потом, конечно, ранняя красная карточка осложнила ситуацию. Нам немного не хватило энергии после игры в Париже. Из-за красной карточки мне пришлось выплеснуть эмоции после игры. Однако я должен извиниться перед Тобиасом Вельцем и его командой за свои слова. К сожалению, я зашел слишком далеко», — сказал Нагельсманн.