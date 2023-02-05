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Германия

5 февраля, 23:15

Нагельсманн: «Забили три первых гола, создав три голевых момента»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

«Очень важная победа. Мы забили три первых гола, создав три голевых момента, что, конечно, облегчило задачу. Затем команда позволила себе расслабленность, и «Вольфсбург» вернулся в игру. Лишь после гола Мусиалы все вопросы о победителе были сняты», — цитирует тренера Kicker.

«Бавария», набрав 40 очков, вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (29) идет на седьмом месте.

«Бавария» продлила серию без поражений до 18 матчей. В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября — «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 4 ничьих.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 0
2-й тайм

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона 0
Севилья 0
Перерыв

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
Юлиан Нагельсманн
0
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