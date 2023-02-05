Нагельсманн: «Забили три первых гола, создав три голевых момента»

5 февраля, 23:15
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Германии.
«Очень важная победа. Мы забили три первых гола, создав три голевых момента, что, конечно, облегчило задачу. Затем команда позволила себе расслабленность, и «Вольфсбург» вернулся в игру. Лишь после гола Мусиалы все вопросы о победителе были сняты», — цитирует тренера Kicker.
«Бавария», набрав 40 очков, вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (29) идет на седьмом месте.
«Бавария» продлила серию без поражений до 18 матчей. В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября — «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 4 ничьих.
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