Нагельсманн: «Забили три первых гола, создав три голевых момента»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

«Очень важная победа. Мы забили три первых гола, создав три голевых момента, что, конечно, облегчило задачу. Затем команда позволила себе расслабленность, и «Вольфсбург» вернулся в игру. Лишь после гола Мусиалы все вопросы о победителе были сняты», — цитирует тренера Kicker.

«Бавария», набрав 40 очков, вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (29) идет на седьмом месте.

«Бавария» продлила серию без поражений до 18 матчей. В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября — «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 4 ничьих.