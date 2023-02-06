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Германия

Сегодня, 09:05

Нагельсманн: «Бавария» уже на верном пути, но никогда не бывает довольна, всегда хочет большего»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура Бундеслиги.

«Главное, что мы победили, это крайне важно. Мы взяли три очка и можем уверенно смотреть в будущее. В первом тайме мы были очень эффективными. После того как счет стал 3:0, мы немного сбавили обороты. Ну, а после удаления нужны были иные качества, которые мы проявили в полной мере. Конечно, нам пришлось играть по-другому, и было важно проявить стойкость, что мы и сделали. Мы уже на верном пути, но никогда не бываем довольны, всегда хотим большего. Если брать итоги тура в целом, то мы одержали крайне важную победу», — приводит слова Нагельсманна пресс-служба мюнхенцев.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу бундеслиги после 19 туров, набрав 40 очков.

Футбол
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
Юлиан Нагельсманн
Бундеслига
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