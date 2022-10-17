Нагельсманн о 5:0 с «Фрайбургом»: «Перед нами стоял вызов и команда его хорошо приняла»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Фрайбургом» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

«Перед нами стоял вызов и ребята приняли его очень хорошо, показав отличный футбол. Это огромная заслуга команды.

Я очень горжусь игроками, наша победа была заслуженной. Мы забили много хороших голов», — сказал Нагельсманн после матча.

«Бавария» набрала 19 очков и сместила «Фрайбург» (18) со второго места в турнирной таблице бундеслиги. Лидирует — «Унион» с 23 очками.