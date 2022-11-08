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Германия

Сегодня, 15:30

Мюллер больше не сыграет за «Баварию» в 2022 году

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер больше не сыграет за команду в текущем году, сообщил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

«Мы не станем рисковать», — сказал специалист на пресс-конференции.

Нагельсманндал Мюллеру время на полное восстановление в преддверии чемпионата мира-2022. Хавбек пропустит две оставшиеся встречи в этом году против «Вердера» и «Шальке».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первый матч сборная Германии проведет против команды Японии 23 ноября в 16:00 московскому времени.

Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Вердер
ФК Шальке
Юлиан Нагельсманн
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