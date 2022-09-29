Нагельсманн: «Хочу выиграть с «Баварией» бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил о желании выиграть бундеслигу с мюнхенским клубом.

— Хочу выиграть с «Баварией» бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов.

— Является ли «Унион» претендентом на победу в бундеслиге?

— Не могу думать о других клубах. Я рад за Фишера, потому что он хороший парень, а «Унион» — хороший клуб. Тем не менее, конечно, мы хотим финишировать выше них, — приводит слова 35-летнего немецкого специалиста Bayern & Germany.

После 7 туров бундеслиги «Бавария» набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Униона» на 5 баллов. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб с 6 баллами возглавляет группу C.