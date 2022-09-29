Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

29 сентября, 20:35

Нагельсманн: «Хочу выиграть с «Баварией» бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов»

Нагельсманн заявил о желании выиграть бундеслигу с «Баварией»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил о желании выиграть бундеслигу с мюнхенским клубом.

Хочу выиграть с «Баварией» бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов.

— Является ли «Унион» претендентом на победу в бундеслиге?

— Не могу думать о других клубах. Я рад за Фишера, потому что он хороший парень, а «Унион» — хороший клуб. Тем не менее, конечно, мы хотим финишировать выше них, — приводит слова 35-летнего немецкого специалиста Bayern & Germany.

После 7 туров бундеслиги «Бавария» набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Униона» на 5 баллов. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб с 6 баллами возглавляет группу C.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1575455229541322752
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Унион» продлил контракт с главным тренером команды Фишером