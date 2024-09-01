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Алонсо — о поражении «Байера»: «Это тяжело и горько»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Лейпцига» (2:3) во 2-м круге бундеслиги. Команда из Леверкузена прервала 35-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Германии.

«Это тяжело, это горько. Я не думаю, что «Байер» заслуживал это поражение. Мы извлечем из этого матча много положительных и отрицательных моментов. В первом тайме мы провели хорошую игру. Мы хотели развить успех во втором. Но во втором тайме мы не контролировали игру и дали «Лейпцигу» слишком много пространства. Мы будем учиться на этих ошибках. Нехорошо позволять сопернику возвращаться, когда ведешь 2:0», — приводит слова Алонсо ESPN.

«Байер» не смог сравняться с «Гамбургом», который провел 36 матчей без поражений в бундеслиге. Рекордсмен по продолжительности беспроигрышной серии — «Бавария» (53 матча).

Ламин Ямаль и&nbsp;Рафинья празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Вальядолида&raquo;. Ямаль превосходит график Месси, Лукаку забил полевому игроку, «Байер» все-таки проиграл в бундеслиге

Источник: ESPN
ФК Байер
ФК Лейпциг
Хаби Алонсо
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