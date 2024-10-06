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Алонсо раскритиковал игру «Байера» в матче против «Хольштайна»: «Мы были слишком пассивны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо остался неудовлетворен игрой команды в матче 6-го тура бундеслиги против «Хольштайна». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

По мнению 42-летнего специалиста, игроки «Байера» действовали слишком пассивно в этом матче.

«Я недоволен нашей игрой. Это наша вина. Мы не действовали с умом и подумали, что игра уже сделана, но в футболе нужно всегда продолжать играть с той же интенсивностью. Мы были слишком пассивны. После большой игры в Лиге чемпионов у нас не было нужного настроя на этот матч. У нас был контроль, но мягкий, без угрозы третьего гола», — приводит ESPN слова Алонсо.

«Байер» с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. Следующий матч команда проведет дома против «Айнтрахта». Игра пройдет 19 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: ESPN
Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо

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