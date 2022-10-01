Главный тренер «Байера» Сеоане назвал причины поражения от «Баварии»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане отреагировал на поражения от «Баварии» (0:4) в матче чемпионата Германии. Первый гол в матче был забил на 3-й минуте Лероем Сане.

«Случилось самое худшее, что могло случиться, — ранний гол. «Бавария» играла в комбинации, и они были в хорошем настроении, но мы не были достаточно хороши в подкатах. В определенных ситуациях не хватало остроты. Сегодня мы были недостаточно агрессивны», — цитирует тренера сайт клуба.

«Бавария» прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге и идет на втором месте в таблице — 15 очков, а «Байер» — 16-й с 5 очками.