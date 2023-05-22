Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 06:40

Терзич: «Боруссия» еще не чемпион — остался один шаг»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о расположениях в турнирной таблице после разгромной победы над «Аугсбургом» (3:0) в 33-м туре бундеслиги.

«Очень приятно оказаться в такой ситуации. Теперь мы ближе к чемпионству, чем когда-либо за очень долгое время. Остался последний шаг — мы должны выиграть на нашем стадионе перед нашими болельщиками, чтобы вернуть титул в Дортмунд. Мы еще не чемпионы. Оставим эмоции на последний тур», — цитирует Терзича DAZN.

«Боруссия» набрала 70 очков и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге, опередив «Баварию» на два очка. «Аугсбург» с 34 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

В следующей туре «Боруссия» дома примет «Майнц» 27 мая. «Бавария» в гостях сыграет с «Кельном» также 27-го числа. Начало матчей в 16.30 мск.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига, 33-й тур: «Бавария» уступила «Лейпцигу», «Боруссия» Д победила «Аугсбург»