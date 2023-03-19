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Сегодня, 08:43

Терзич о победе над «Кельном»: «Боруссия» рада уйти на международную паузу таким образом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу своей команды над «Кельном» (6:1) в матче 25-го тура бундеслиги.

«Мы показали очень хороший футбол и контролировали игру с самого начала. Что особенно приятно — сегодня никто не выпадал из игры, все показали очень хороший футбол. В первом тайме был короткий отрезок, когда мы сбавили обороты и «Кельн» больше владел мячом. Мы исправили это во время перерыва и заслужили победу. Мы рады уйти на международную паузу вот так», — приводит слова Терзича пресс-служба «шмелей».

«Боруссия» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 53 очка за 25 матчей. «Бавария» располагается на второй строчке и отстает от команды из Дортмунда на одно очко, имея матч в запасе.

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