Главный тренер «Лейпцига» Розе: «Сделаю все возможное, чтобы убедить Ольмо остаться в команде»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался о будущем испанского полузащитника Дани Ольмо.

«Он знает мое мнение о нем, мы поддерживаем его во всем. Также ясно, что Дани хочет сделать следующий шаг в своей карьере в какой-то момент, но как тренер, я сделаю все возможное, чтобы дать понять клубу, насколько важен для нас этот игрок, и, конечно, убедить Дани, что год в «Лейпциге», безусловно, пойдет ему на пользу», — цитирует Розе GGFN.

Ольмо выступает за немецкий клуб с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что он будет готов продлить контракт с «Лейпцигом», только если клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.