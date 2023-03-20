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Сегодня, 15:42

Главный тренер сборной Германии рассказал о перспективах Ройса и Хуммельса в команде

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о перспективах игроков дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и Матса Хуммельса в национальной команде.

«Ройс и Хуммельс? Как я всегда говорил, двери открыты для всех, кто продолжает играть. Мы говорили с Ройсом, будем смотреть, в какой он будет форме. Если говорить о матче, мы видим, что он играет меньше, чем Шлоттербек и Зюле, у которых все хорошо», — цитирует Флика Bayern&Germany.

24 марта сборная Германии сыграет в товарищеском матче в Перу. 28-го немцы встретятся с Бельгией в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Марко Ройс
Матс Хуммельс
Ханс Флик
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