Главный тренер сборной Германии рассказал о перспективах Ройса и Хуммельса в команде

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о перспективах игроков дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и Матса Хуммельса в национальной команде.

«Ройс и Хуммельс? Как я всегда говорил, двери открыты для всех, кто продолжает играть. Мы говорили с Ройсом, будем смотреть, в какой он будет форме. Если говорить о матче, мы видим, что он играет меньше, чем Шлоттербек и Зюле, у которых все хорошо», — цитирует Флика Bayern&Germany.

24 марта сборная Германии сыграет в товарищеском матче в Перу. 28-го немцы встретятся с Бельгией в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года.