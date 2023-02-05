Нико Ковач: «Бавария» забила первые три мяча, нанеся по нашим воротам всего два удара»

5 февраля, 23:22
Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Баварии» (2:4) в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Мюнхенская команда забила три мяча уже к 19-й минуте первого тайма.
«Бавария» забила первые три мяча, нанеся по нашим воротам всего два удара — в случае с голом Комана был навес, а не удар. На мой взгляд, такой результат — большая неудача для нас. Решающую роль в сегодняшнем матче сыграло индивидуальное мастерство игроков «Баварии», — цитирует тренера Kicker.
После этого матча «Бавария» вернулась на 1-е место в таблице Бундеслиги (40 очков), «Вольфсбург» остался на 7-й строчке (29 баллов).
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