Нико Ковач: «Бавария» забила первые три мяча, нанеся по нашим воротам всего два удара»

Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Баварии» (2:4) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенская команда забила три мяча уже к 19-й минуте первого тайма.

«Бавария» забила первые три мяча, нанеся по нашим воротам всего два удара — в случае с голом Комана был навес, а не удар. На мой взгляд, такой результат — большая неудача для нас. Решающую роль в сегодняшнем матче сыграло индивидуальное мастерство игроков «Баварии», — цитирует тренера Kicker.

После этого матча «Бавария» вернулась на 1-е место в таблице Бундеслиги (40 очков), «Вольфсбург» остался на 7-й строчке (29 баллов).