Гнабри готов покинуть «Баварию»

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не против покинуть клуб этим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Бавария» также готова расстаться с игроком. Кроме того, руководство раздумывает над продажей Лероя Сане.

Гнабри часто критикуют в «Баварии», поэтому он хочет перейти в другой клуб. Мюнхенцы летом 2022 года уже думали о продаже Гнабри, однако в итоге дали ему новый контракт.

В нынешнем сезоне футболист отметился 9 голами и 4 результативными передачами в бундеслиге. Контракт 27-летнего немца с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.