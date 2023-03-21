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Германия

Сегодня, 10:47

Гнабри готов покинуть «Баварию»

Виктория Кравченко
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Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не против покинуть клуб этим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Бавария» также готова расстаться с игроком. Кроме того, руководство раздумывает над продажей Лероя Сане.

Гнабри часто критикуют в «Баварии», поэтому он хочет перейти в другой клуб. Мюнхенцы летом 2022 года уже думали о продаже Гнабри, однако в итоге дали ему новый контракт.

В нынешнем сезоне футболист отметился 9 голами и 4 результативными передачами в бундеслиге. Контракт 27-летнего немца с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.

Серж Гнабри
ФК Бавария
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