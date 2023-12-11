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Германия

Сегодня, 07:24

Гнабри может пропустить 2-3 месяца из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри пропустит 2-3 месяца из-за травмы сухожилия левой приводящей мышцы, сообщает журналист Керри Хау.

Ранее в «Баварии» сообщили, что у нападающего растяжение паза и он не сможет помочь команде в ближайших матчах.

В игре с «Айнтрахтом» (1:5) Серж вышел на замену на 66-й минуте вместо Кингсли Комана и покинул поле уже на 68-й после столкновения.

28-летний Гнабри выступает за «Баварию» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей и забил один мяч.

Серж Гнабри
Футбол
ФК Бавария
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