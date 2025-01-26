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Судейство

Сегодня, 22:50

Гол дортмундской «Боруссии» засчитан ошибочно. Судьи не зафиксировали офсайд

Александр Бобров
Шеф-редактор
Автогол Марко Фридля (№32) в матче «Боруссия» Д — «Вердер» (2:2).
Фото Reuters
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На 51-й минуте матча 19-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Вердер» (2:2) судейская бригада во главе с Кристианом Дингертом ошибочно засчитала гол дортмундцев, когда Марко Фридль отправил мяч в свои ворота и сделал счет 2:0. Об этом после игры в интервью Sky Germany заявил директор Германского футбольного союза по связям со СМИ Александр Фойерхердт.

По его словам, видеоарбитр Тобиас Райхель проверил решение рефери, засчитавшего гол, и обнаружил, что футболист «Боруссии» Рами Бенсебаини в момент удара его партнера по команде оказался за линией офсайда. Оставалось только определить, влиял ли он своими действиями на Фридля и голкипера. Оснований для вмешательства в работу коллеги ВАР не нашел.

«Но мы решили, что это наказуемая офсайдная позиция, — заявил Фойерхердт от имени федерации. — Действия Бенсебаини сильно повлияли на Фридля. Гол не следовало засчитывать».

Нужно отметить, что Бенсебаини располагался так, что перекрывал обзор сопернику, и подпрыгнул, пропустив мяч под собой. Через мгновение в него сыграл Фридль, забивший автогол.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Вердер

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
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