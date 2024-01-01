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Германия

Сегодня, 19:35

Лунев: «В Азербайджане и России болельщики требовательные. Возможно, это советский менталитет»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал об отношении к футболистам в Германии и Азербайджане.

«В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал. В принципе везде давление одинаковое, но мне показалось, что немцы к футболистам относятся лояльнее. В Азербайджане и России болельщики более требовательные. Возможно, это советский менталитет», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Летом 2023 года Лунев подписал контракт с «Карабахом» до 30 июня 2024 года. Он сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов. Также вратарь провел 7 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

Источник: РБ
Андрей Лунев
ФК Карабах
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