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Голкипер «Барселоны» тер Штеген поблагодарил за поддержку фанатов менхенгладбахской «Боруссии»

Алина Савинова
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Получивший серьезную травму голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обратился к фанатам менхенгладбахской «Боруссии».

Во время матча 5-го тура бундеслиги с «Унионом» (1:0) болельщики черно-бело-зеленых вывесили баннер со словами поддержки в адрес вратаря. Тер Штеген является воспитанником менхенгладбахского клуба.

«Спасибо за вашу поддержку», — написал футболист в своих соцсетях.

Тер Штеген получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Сообщалось, что его восстановление может занять около 8 месяцев.

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Менхенгладбах)

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