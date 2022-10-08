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Германия

8 октября, 23:31

Нойер — о ничьей с «Боруссией»: «Это наш провал, а не заслуга соперников»

Иван Шитик
Корреспондент

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер остался недоволен потерей очков в принципиальном матче с дортмундской «Боруссией» (2:2), который прошел в рамках 9-го тура бундеслиги.

«Нет сомнений в том, что этот результат — наш провал, а не заслуга соперников. Мы должны были снять все вопросы о победителе до того, как они начали отыгрываться. Мы имели возможности все закончить, но провалили концовку. Ошибки — неотъемлемая часть футбола, однако в последнее время мы допускаем их слишком часто», — цитирует голкипера Bild.

«Боруссия» прервала восьмиматчевую серию поражений против «Баварии».

«Бавария», набравшая 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» (16 баллов) располагается на четвертой строчке.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Нагельсманн — о ничьей с «Боруссией»: «Очень обидно, мы должны были лучше защищаться»