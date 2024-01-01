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Лунев: «Возможно, сейчас у меня был бы шанс в «Байере»

Руслан Минаев
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев поделился мнением об уходе из «Байера».

Россиянин рассказал, что следит за выступлениями леверкузенцев и наслаждается их игрой.

«Они взяли второго вратаря, которому дают шансы и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. Возможно, и у меня был бы шанс. Другой момент — как бы у меня все было со здоровьем, все-таки из двух лет в «Байере» больше года я потерял просто на лечение и восстановление. Это неприятный момент», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

Лунев играл за «Байер» с 2021 по 2023 год. В общей сложности он провел за немецкий клуб 3 матча. Летом 2023-го россиянин подписал контракт с «Карабахом».

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
ФК Байер
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