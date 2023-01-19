Зоммер: «Горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии»

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Голкипер Янн Зоммер прокомментировал переход в мюнхенскую «Баварию».
«Я очень рад новому вызову в «Баварии». Это большой, сильный клуб. Мы часто играли друг против друга — я знаю ауру этого клуба.
Я горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии». Перед нами стоят большие задачи. Я с нетерпением жду возможности начать выступления в новом клубе.
Я хочу поблагодарить менхенгладбахскую «Боруссию» за восемь с половиной прекрасных лет и за этот трансфер», — приводит слова голкипера сайт «Баварии».
34-летний вратарь подписал с клубом контракт до июня 2025 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования