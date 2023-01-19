Голкипер Зоммер уже начал тренировки с «Баварией», хотя клуб не объявлял о его переходе

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Голкипер Янн Зоммер уже начал тренировки с «Баварией», хотя о трансфере вратаря «Боруссии» из Менхенгладбаха еще не было объявлено официально, пишет журналист Sky Germany Торбен Хоффманн.
Сумма трансфера Зоммера в «Баварию» составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.
Также мюнхенский клуб заплатит 1 миллион евро в случае победы в бундеслиге и по 250 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.
В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 мячей в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль.
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