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Сегодня, 16:50

Голкипер Зоммер уже начал тренировки с «Баварией», хотя клуб не объявлял о его переходе

Голкипер Янн Зоммер уже начал тренировки с «Баварией»
Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Янн Зоммер уже начал тренировки с «Баварией», хотя о трансфере вратаря «Боруссии» из Менхенгладбаха еще не было объявлено официально, пишет журналист Sky Germany Торбен Хоффманн.

Сумма трансфера Зоммера в «Баварию» составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.

Также мюнхенский клуб заплатит 1 миллион евро в случае победы в бундеслиге и по 250 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 мячей в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
0
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