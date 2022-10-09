Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 04:16

Горецка: «Бавария» играла хорошо, но недостаточно уверенно. В последнее время это случается слишком часто»

Сергей Разин
корреспондент
Леон Горецка (по центру).
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Леон Горецка подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (2:2).

«У нас было достаточно моментов во втором тайме, которые мы не использовали. Когда такое случается, приходится защищаться до самого конца, чего мы не делали. Счет 2:0 всегда опасен. Мы не играли против какой-то старой команды. Это раздражает, мы недовольны. Мы играли хорошо, но недостаточно уверенно. В последнее время это случается слишком часто», — приводит слова Горецки официальный сайт клуба.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).

Леон Горецка
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Немцы поддержали Меркель за слова о необходимости наладить отношения с РФ
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нойер — о ничьей с «Боруссией»: «Это наш провал, а не заслуга соперников»