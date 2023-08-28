Гуренко поделился мнением о переходе Азмуна из «Байера» в «Рому» на правах аренды

Экс-полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко рассказал, что думает о переходе форварда Сердара Азмуна из «Байера» в римский клуб на правах аренды.

«Я считаю, что у Азмуна есть хорошие качества. Я говорю про атлетизм, скоростные данные, он хорошо ведет борьбу. У него есть все варианты, чтобы заиграть в «Роме». Важно, в каком состоянии он сейчас находится, доверие партнеров и как он впишется в структуру тренера», — сказал Гуренко «Евро-Футболу.Ру».

28-летний иранец на прошлой неделе на правах аренды перешел в «Рому» из «Байера».