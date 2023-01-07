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Сегодня, 13:35

Гвардиол назвал «Ливерпуль» клубом мечты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол назвал «Ливерпуль» клубом своей мечты.

«Мой клуб мечты? Определенно «Ливерпуль». Я посмотрел огромное количество их матчей еще с того момента, когда был маленьким и смотрел футбол с отцом. Мы следили за каждым сезоном «Ливерпуля», подмечая все детали. Это тот клуб, который навсегда останется в моем сердце», — приводит слова Гвардиола RTL Danas.

20-летний хорватский защитник выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 19 матчей и забил один мяч.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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