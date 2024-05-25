Гвардиола рад, что «Бавария» рассматривает Компани на пост главного тренера

Сегодня, 12:37
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рад, что «Бавария» планирует назначить Венсана Компани на пост главного тренера.
«Я рад слышать, что «Бавария» интересуется Винни. Я очень высокого мнения о нем, независимо от вылета «Бернли». Я очень высокого мнения о его работе, личности, знаниях футбола и том, как он ведет себя со СМИ», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Он также выразил надежду, что клуб примет правильное решение.
По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале. Команда завершила сезон третьей в бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.