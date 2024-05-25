Гвардиола рад, что «Бавария» рассматривает Компани на пост главного тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рад, что «Бавария» планирует назначить Венсана Компани на пост главного тренера.

«Я рад слышать, что «Бавария» интересуется Винни. Я очень высокого мнения о нем, независимо от вылета «Бернли». Я очень высокого мнения о его работе, личности, знаниях футбола и том, как он ведет себя со СМИ», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Он также выразил надежду, что клуб примет правильное решение.

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале. Команда завершила сезон третьей в бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.