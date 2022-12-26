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Германия

Сегодня, 13:54

Гвардиола рассказал о самом болезненном поражении во главе «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем самом болезненном поражении во главе «Баварии».

Испанский специалист возглавлял немецкий коллектив с 2013 по 2016 год.

«Мое самое болезненное поражение во главе «Баварии»? Ответный полуфинал Лиги чемпионов сезона-2013/14 против «Реала». Тогда я натворил вещей и не был похож на себя. Я слишком много слушал людей, мы играли слишком смело. Поражения случаются в футболе, но тот момент был ужасным, потому что я знал о своей ошибке», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

В ответном полуфинале с «Баварией», «Реал» в сезоне-2013/14 разгромил соперников на выезде со счетом 4:0. По дублю оформили Серхио Рамос и Криштиану Роналду.

Хосеп Гвардиола
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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