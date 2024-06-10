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Сегодня, 06:12

Гюндоган поделился мнением об игре Вирца и Мусиалы

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением об игроках национальной команды Флориане Вирце и Джамале Мусиале. Он назвал их талантливыми футболистами.

«Они очень одаренные. Ребята выступают в разных клубах, поэтому важно работать с ними, чтобы они принимали верные решения на поле. Уверен, что нам еще есть куда расти», — сказал в интервью Bild.

17-й в истории чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро-2024 будут сыграны в десяти городах Германии: Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте, Штутгарте.

Илкай Гюндоган
Флориан Вирц
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
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