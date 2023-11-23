Хаби Алонсо может возглавить «Баварию» в следующем сезоне

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Баварию» в следующем сезоне, утверждает El Chiringiuto.

41-летний испанец работает в «Байере» с октября прошлого года. После 11 туров его команда с 31 очком лидирует в немецкой бундеслиге, опережая «Баварию» на два очка.

«Баварию» с марта возглавляет Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста рассчитан до 2025 года. Мюнхенцы после 4 туров с 12 очками лидируют в группе A Лиги чемпионов, досрочно обеспечив себе выход с первого места в плей-офф.