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Сегодня, 19:26

Хаби Алонсо отстранил Азмуна от тренировок с основным составом «Байера»

Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил иранца Сердара Азмуна от тренировок с основным составом, сообщает Bild.

По информации издания, нападающий не явился на тренировку леверкузенцев, не предупредив об этом никого из тренерского штаба команды. Позднее 29-летний футболист объяснил свое отсутствие плохим самочувствием.

Данный инцидент привел к исключению Азмуна из основного состава «Байера», поскольку он нарушил командный кодекс. Кроме того Bild утверждает, что футболист находится в плохой физической форме.

В сезоне-2023/24 Азмун выступал на правах аренды в «Роме». Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Римский клуб занял шестое место в чемпионате Италии. «Байер» впервые в истории стал победителем бундеслиги.

Сердар Азмун
ФК Байер
Хаби Алонсо
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