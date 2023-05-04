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Сегодня, 16:13

Хаби Алонсо прокомментировал интерес со стороны «Реала» и «Тоттенхэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался об интересе к нему со стороны «Реала» и «Тоттенхэма».

«Я много лет в футболе, это нормально, что ходят слухи, но нам еще многое предстоит сделать. Вот почему последние несколько месяцев мои мысли на 100 процентов здесь», — цитирует Алонсо журналист Фабрицио Романо.

Алонсо возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 30 туров его команда с 48 очками занимает 6-е место в бундеслиге. Кроме того, «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ромой».

Ранее 41-летний испанец тренировал вторую команду «Реал Сосьедада» и молодежную команду «Реала».

Футбол
ФК Байер
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
Хаби Алонсо
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