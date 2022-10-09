Хаби Алонсо о разгроме «Шальке»: «Доволен результатом, но игроки «Байера» должны продолжать в том же духе»

Сегодня, 07:37
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (4:0).
«Я очень доволен результатом. Мы хотели показать хорошую игру, и я думаю, что всем она понравилась. Я доволен, но это только одна игра, мы должны продолжать в том же духе. Мы должны упорно работать каждый день», — приводит слова Алонсо Sportsnet.
Леверкузенцы проводили первый матч под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который возглавил клуб 5 октября.
«Байер» набрал 8 очков и занимает 14-е место в таблице бундеслиге, «Шальке» потерпел третье поражение подряд и остался на 16-й строчке (6 очков).