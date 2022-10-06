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Германия

Сегодня, 08:13

Хаби Алонсо — о работе а «Байере»: «Это большой вызов для меня»

Иван Шитик
Корреспондент

Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал подписание контракта с немецким клубом.

«Я знаком с «Байером», так как в свое время играл в Германии. Это отличный клуб. У «Байера» всегда был качественный состав, и в нынешней команде я тоже вижу много классных игроков. Это большой вызов для меня», — цитирует испанца пресс-служба клуба.

Контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца июня 2024 года. Алонсо закончил карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Реала» и тренировал вторую команду «Реала Сосьедада».

Напомним, что за «Байер» выступают российский вратарь Андрей Лунев и бывший форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун.

Андрей Лунев
ФК Байер
Хаби Алонсо
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