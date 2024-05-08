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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо считает, что в текущем сезоне уровень немецкой бундеслиги выше, чем АПЛ.
«Можно говорить что угодно, но результаты налицо, факты остаются фактами, оспаривать их невозможно», — приводит слова Алонсо Get German Football News.
Также испанский наставник прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.
«Это очень хорошо для бундеслиги. То, что в чемпионате Германии высокий уровень, означает, что нелегко было добиться того, чего добились мы. Мы в этом сезоне были очень стабильны», — подытожил Алонсо.
«Байер» впервые в своей истории стал чемпионом немецкой бундеслиги. Также леверкузенцы продолжают бороться за трофей Лиги Европы и могут стать обладателями Кубка Германии.