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Хаби Алонсо — о сравнениях бундеслиги и АПЛ: «Результаты налицо»

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо считает, что в текущем сезоне уровень немецкой бундеслиги выше, чем АПЛ.

«Можно говорить что угодно, но результаты налицо, факты остаются фактами, оспаривать их невозможно», — приводит слова Алонсо Get German Football News.

Также испанский наставник прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.

«Это очень хорошо для бундеслиги. То, что в чемпионате Германии высокий уровень, означает, что нелегко было добиться того, чего добились мы. Мы в этом сезоне были очень стабильны», — подытожил Алонсо.

«Байер» впервые в своей истории стал чемпионом немецкой бундеслиги. Также леверкузенцы продолжают бороться за трофей Лиги Европы и могут стать обладателями Кубка Германии.

ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
Хаби Алонсо
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