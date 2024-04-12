Хаби Алонсо: «Я бы хотел отпраздновать чемпионство на поле, а не на диване»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от возможной победы команды в бундеслиге в эти выходные.

«Если в субботу мы станем чемпионами, сидя на диване, это будет большим сюрпризом. Я бы хотел, если честно, отпраздновать победу, находясь на поле в воскресенье», — цитирует Алонсо sport.es.

После 28 туров «Байер» с 76 очками лидирует в бундеслиге, опережая «Баварию» на 16 очков. Команде Хаби Алонсо достаточно одержать одну победу в шести оставшихся встречах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

14 апреля «Байер» на своем поле примет «Вердер» в матче 29-го тура бундеслиги. За день до этого «Бавария» дома сыграет с «Кельном». В случае поражения мюнхенцев, «Байер» уже в субботу станет чемпионом Германии.