Алонсо: «Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи»

15 января, 23:13
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает об игре форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи. Дело не всегда в том, чтобы сделать самый блестящий ход. Дело в том, что ход должен быть лучшим и грамотным», — рассказал Алонсо СМИ.
На данный момент «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Месси в декабре 2022 года впервые стал чемпионом мира, обыграв в финале Францию (2:2, 4:2 — пенальти).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования