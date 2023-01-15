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Германия

15 января, 23:13

Алонсо: «Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи»

Хаби Алонсо рассказал, почему Месси хорошо играет
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает об игре форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи. Дело не всегда в том, чтобы сделать самый блестящий ход. Дело в том, что ход должен быть лучшим и грамотным», — рассказал Алонсо СМИ.

На данный момент «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Месси в декабре 2022 года впервые стал чемпионом мира, обыграв в финале Францию (2:2, 4:2 — пенальти).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

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ТБ 2.5

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П2

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Ф2(0)

22%

1.84

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Лионель Месси
Хаби Алонсо
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