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Германия

Сегодня, 21:33

Хаби Алонсо рассказал, почему решил провести следующий сезон в «Байере»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, почему решил остаться в команде на следующий сезон. Он отметил, что за год удалось создать хорошую атмосферу в клубе и добавил, что сейчас неподходящее время для ухода.

«Команда хорошо сплотилась, мы прогрессировали, смогли сформировать менталитет, создать футбольный стиль и конкурентоспособный футбол. Сезон проходит великолепно, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Я чувствую себя частью этой команды. Мне кажется, что сейчас неподходящее время для ухода, и именно поэтому я остаюсь», — приводит слова Алонсо Eurosport.

Ранее специалист рассказал, что в будущем хотел бы возглавить английский топ-клуб.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

В чемпионате Германии «Байер» занимает первое место, набрав 76 очков. Для победы в бундеслиге в оставшихся шести играх команде необходимо набрать всего три очка.

ФК Байер
Хаби Алонсо
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