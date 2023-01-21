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Сегодня, 07:01

Хальстенберг: «Лейпциг» может быть доволен ничьей с «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «РБ Лейпциг» Марсель Хальстенберг прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии. Он сравнял счет в начале второго тайма.

«Мы все чувствовали, что сегодня у нас есть что-то большее. «Бавария» допустила несколько ошибок, но мы можем быть довольны. «Бавария» — более сильная команда, но у нас были шансы. Хотим продолжать набирать очки», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хальстенберга.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.

20&nbsp;января. &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью
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