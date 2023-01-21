Хальстенберг: «Лейпциг» может быть доволен ничьей с «Баварией»

Защитник «РБ Лейпциг» Марсель Хальстенберг прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии. Он сравнял счет в начале второго тайма.

«Мы все чувствовали, что сегодня у нас есть что-то большее. «Бавария» допустила несколько ошибок, но мы можем быть довольны. «Бавария» — более сильная команда, но у нас были шансы. Хотим продолжать набирать очки», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хальстенберга.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.