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Хаманн: «В «Баварии» играют одиннадцать отдельных игроков. Я не знаю, как они могут победить «Сити»

Хаманн не видит предпосылок для победы «Баварии» в ответной игре с «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал мюнхенцев за ничью в матче 28-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Им не хватает сплоченности, чтобы один игрок был во всем рядом с другим. Я не вижу этого. Конечно, игроки волнуются. Каждый занят собой. В такой ситуации нужен Мюллер, Киммих, Коман. У меня такое ощущение, что там играют одиннадцать отдельных игроков. В среду будет достаточно сложно. Я не знаю, какое чудо должно случиться, чтобы они победили. Только если бросить Мане против «Манчестер Сити» и надеяться, что он сыграет 90 минут своей жизни», — заявил Хаманн в эфире Sky Sports.

«Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков за 28 туров.

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