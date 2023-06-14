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Германия

Сегодня, 13:56

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Вацке: «Хотим поблагодарить Беллингема за три года»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке поблагодарил полузащитник Джуда Беллингема.

Сегодня, 14 июня, «Реал» объявил о переходе Беллингема.

«Хотим поблагодарить Беллингема за три года, в которых он выкладывался за «Боруссию» Дортмунд с особой страстью. Также хотим поблагодарить мадридский «Реал» за честные и конструктивные переговоры», — приводит слова Вацке пресс-служба «шмелей».

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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Беллингем: «Спасибо всем в «Боруссии» за все, что вы сделали для меня за последние три года»