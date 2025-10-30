Видео
30 октября, 13:03

Кейн — о победе над «Кельном» в Кубке Германии: «Мы должны сохранять этот настрой»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Кельном» (4:1) в 1/16 финала Кубка Германии.

«Первые 30 минут были непростыми. У нас были шансы выйти вперед. Они забили первый гол, но мы очень хорошо отреагировали. Нам было очень важно взять игру под контроль до перерыва. Во втором тайме мы смогли играть в свой футбол. Когда они начали уставать, у нас появилось больше пространства и мы этим воспользовались. У нас сейчас хороший период, и мы должны сохранять это чувство и настрой на победу», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба «Бавария».

В матче 32-летний англичанин отметился дублем. Соперник мюнхенцев по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки.

