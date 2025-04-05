Кейн: «Горько видеть, что Мусиала получил травму»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Аугсбургом» (3:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

«Это была важная победа. Мы много работали над стандартами, и приятно, что сегодня нам удалось забить гол с них. Конечно, горько видеть, как Мусиала получил травму. Надеюсь, все не так уж плохо. У нас была сложная неделя из-за травм.

Впереди много важных матчей, команда должна быть единым целым. Томас Мюллер и я сыграли много матей вместе, у нас очень хорошая связь на поле», — цитирует пресс-служба клуба Кейна.

«Бавария» набрала 68 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аугсбург» с 39 очками — на 8-й строчке.