Кейн — о 55 голах в 50 матчах бундеслиги: «Надеюсь, дальше будет больше»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал то, что в 50 матчах бундеслиги забил 55 голов.

«Это значит, что я делаю что-то правильно. От нападающего всегда ждут голов, я забиваю всю свою карьеру, но я бы не смог этого сделать без своих товарищей по команде. Надеюсь, дальше будет больше», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

1 февраля Кейн оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайн Киль» (4:3). Он стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим столько голов в первых 50 играх в лиге.