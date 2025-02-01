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Кейн — о 55 голах в 50 матчах бундеслиги: «Надеюсь, дальше будет больше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал то, что в 50 матчах бундеслиги забил 55 голов.

«Это значит, что я делаю что-то правильно. От нападающего всегда ждут голов, я забиваю всю свою карьеру, но я бы не смог этого сделать без своих товарищей по команде. Надеюсь, дальше будет больше», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

1 февраля Кейн оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайн Киль» (4:3). Он стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим столько голов в первых 50 играх в лиге.

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Харри Кейн
ФК Бавария
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