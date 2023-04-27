Реднапп: «Я слышал от близкого к Беллингему источника, что он хочет перейти в «Реал»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказался о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Я слышал от очень, очень близкого к Джуду Беллингему источника, что он хочет перейти в «Реал», — сказал Реднапп в интервью Beyond the Pitch.

Ранее сообщалось, что на 19-летнего англичанина претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Позже стало известно, что мерсисайдцы вышли из гонки.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.