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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о трансферной политике «Челси» в зимнее трансферное окно.
«Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер. «Бавария» просто не может восполнить более 600 миллионов евро. Мы знаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с такими клубами, как «Челси». Но мы знаем, насколько «Бавария» привлекательна для футболистов из-за своего игрового стиля, успеха, истории и атмосферы в клубе», — приводит слова Салихамиджича Bild.
«Челси» потратил в зимнее трансферное окно 392,5 миллиона евро.
Переход полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонскую команду стал самым дорогим в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.
«Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очко.
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