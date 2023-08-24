Хавбек «Баварии» Мусиала выбыл на три недели из-за травмы

Сегодня, 11:32
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала из-за травмы пропустит до трех недель, сообщает Bild. 20-летний футболист получил растяжение мышц левого подколенного сухожилия на тренировке.
По данным источника, хавбек успеет восстановиться к сентябрьским матчам сборной Германии. Скорее всего, футболист вернется в строй по окончании перерыва на международные матчи.
В этом сезоне он провел 1 матч чемпионата Германии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
10
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
11
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
13
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|- : -
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|- : -
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|- : -
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -