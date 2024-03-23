Хавбек «Байера» Вирц рассказал о планах на будущее

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц рассказал о планах на будущее. Сообщалось, что летом футболист может перейти в «Баварию» или клуб АПЛ.

«Сейчас я сосредоточен на выступлениях за национальную команду. У меня много планов с «Байером». Я не знаю, что собирается делать Хаби Алонсо, но я определился с будущим», — цитирует Вирца журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 26 матчей в чемпионате Германии, отметился 7 голами и 10 результативными передачами.

«Байер» лидирует в чемпионате с отрывом в 10 очков от второго места.