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Сегодня, 07:40

Хави Симонс хочет продолжить карьеру в «Лейпциге»

Алина Савинова
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Полузащитник Хави Симонс хочет перейти в «Лейпциг», сообщает немецкое издание Bild.

Как отмечает источник, «красные быки» гарантировали 21-летнему футболисту место в стартовом составе. При этом «ПСЖ» не хочет продавать полузащитника до тех пор, пока не найдет замену перешедшему в «Реал» Килиану Мбаппе.

Ранее сообщалось, что в Симонсе заинтересован «Манчестер Сити», который готов предложить за него 100 миллионов евро, однако в борьбе за игрока лидирует «Бавария».

Прошлый сезон Симонс выступал на правах аренды за «Лейпциг». Он сыграл 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Контракт нидерландца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
Хави Симонс
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