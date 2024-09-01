«Хайденхайм» разгромил «Аугсбург» и вышел в лидеры бундеслиги

«Хайденхайм» на своем поле одержал разгромную победу над «Аугсбургом» в матче 2-го тура бундеслиги — 4:0.

Голы хозяев в этой встрече забили Пауль Ваннер (с пенальти), Лео Скиенца, Адриан Бек и Максимилиан Бройниг.

«Хайденхайм» не проиграл ни одного из пяти матчей на старте нынешнего сезона и с 6 очками вышел на первое место в чемпионате Германии. Следующую игру команда проведет 13 сентября против «Боруссии» из Дортмунда.

«Аугсбург» с 1 баллом располагается на 15-й позиции в турнирной таблице бундеслиги. 15 сентября «фуггеры» сыграют против «Санкт-Паули».