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Сегодня, 18:29

«Хайденхайм» разгромил «Аугсбург» и вышел в лидеры бундеслиги

Алина Савинова
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«Хайденхайм» на своем поле одержал разгромную победу над «Аугсбургом» в матче 2-го тура бундеслиги — 4:0.

Голы хозяев в этой встрече забили Пауль Ваннер (с пенальти), Лео Скиенца, Адриан Бек и Максимилиан Бройниг.

«Хайденхайм» не проиграл ни одного из пяти матчей на старте нынешнего сезона и с 6 очками вышел на первое место в чемпионате Германии. Следующую игру команда проведет 13 сентября против «Боруссии» из Дортмунда.

«Аугсбург» с 1 баллом располагается на 15-й позиции в турнирной таблице бундеслиги. 15 сентября «фуггеры» сыграют против «Санкт-Паули».

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
01 сент, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
4:0
Аугсбург

Футбол
0
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